Напиши сочинение про любимого богатыря

Литература
Напиши сочинение про любимого богатыря
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый сказочный герой-это Алёша Попович. Алёша Попович былинный герой. Вместе с Ильей Муромцем и Добрыней Никитичем входит в былинную «троицу» главных героев русского народного эпоса. Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец вместе спасают в былинах Киев, Киевского Князя и так далее... Он сильный, мужественный, хр абрый.       
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