Подобрать по 5 примеров каждого вида словосочетаний

Гость: Гость:

Согласование: Милая улыбка. Снежная погода. Синяя ручка. Прекрасный день. Мощеная дорога. Управление: Читать рассказ. Обратиться к маме. Продать книгу. Разбить вазу. Кричать от боли. Примыкание: Упасть на пол. Сложить красиво. Идти быстро. Отдыхать лежа. Поворот налево.