Сопоставить Сказки Жуковского "Спящая красавица" и Пушкина "Сказка о мёртвой царе??не!Срочно пожалуйста

Литература
Сопоставить Сказки Жуковского "Спящая красавица" и Пушкина "Сказка о мёртвой царе??не!Срочно пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь понятный подчерк?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Солнце ещё не поднялось,а просека в голубая тень.
Ответить
Математика
Помогите прошу с делением #11
Ответить
Русский язык
Сыпучими проверить первую и
Ответить
Другие предметы
Пожалуйста, ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО! 10 упражнения на внимание для физкультуры! ДАЮ 30 Б??ЛЛОВ! Например: прыжки-когда прозвучал свисток, мы должны ...
Ответить
Математика
Ширина прямоугольника 12 м,а длина на 9 м, больше. найди перимитр этого прямоугольника.
Ответить