Пожалуйста, ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО! 10 упражнения на внимание для физкультуры! ДАЮ 30 Б??ЛЛОВ! Например: прыжки-когда прозвучал свисток, мы должны пригнуть Наподобие такого СПАСИБО, ТЕМ КТО ПОМОЖЕТ

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Пожалуйста, ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО! 10 упражнения на внимание для физкультуры! ДАЮ 30 Б??ЛЛОВ! Например: прыжки-когда прозвучал свисток, мы должны пригнуть Наподобие такого СПАСИБО, ТЕМ КТО ПОМОЖЕТ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прыжки, приседания, отжимания, пресс, подтягивания, рывки руками, наклоны головой, наклоны туловищем, сед с опорой на руки, перекат или группировка.
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