Пожалуйста, ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО! 10 упражнения на внимание для физкультуры! ДАЮ 30 Б??ЛЛОВ! Например: прыжки-когда прозвучал свисток, мы должны пригнуть Наподобие такого СПАСИБО, ТЕМ КТО ПОМОЖЕТ

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Пожалуйста, ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО! 10 упражнения на внимание для физкультуры! ДАЮ 30 Б??ЛЛОВ! Например: прыжки-когда прозвучал свисток, мы должны пригнуть Наподобие такого СПАСИБО, ТЕМ КТО ПОМОЖЕТ

Автор: Гость