Как Франция стало-централизованным государсивом 6 класс Пожалуйста ответьте СРОЧНО!❤

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Франция быстро залечила раны, нанесенные Столетней войной: было восстановлено сельское хозяйство, ремесла, торговля. Ее экономика за 20—30 лет достигла довоенного уровня и превысила его. Одновременно укреплялись хозяйственные связи между отдельными областями, способствующие централизации страны. Не меньшее значение имели и политические факторы. Победа в войне укрепила власть короля, в то время как ряд крупных феодалов — противников объединения — скомпрометировали себя, сотрудничая с оккупантами. Этим умело воспользовался король Франции Людовик XI ( 1461 — 1483 ), которому, по всей вероятности, принадлежит основная заслуга в деле объединения страны. При нем противники централизации встали на открытую борьбу с королевской властью. Они создали специальную организацию «Лига общественного блага» во главе с герцогом Бургундии Карлом Смелым. Людовик XI боролся с ними разными дипломатическими способами и интригами. Он поднял против «Лиги» города Фландрии, Лотарингию, швейцарцев. В 1477 г. в битве у Нанси Карл Смелый потерпел поражение и погиб. Бургундское герцогство было ликвидировано. Основная его территория вошла в состав королевских владений. В 1481 г. к Франции был присоединен и Прованс с очень важным торговым центром — портом Марселем. Хитроумный и коварный, Людовик XI объединял страну, не выбирая средств. Он отравил своего брата Карла, заставил выйти замуж дочь-подростка. В старости он стал сторониться людей, уединенно жил в своем замке в постоянном страхе за свою жизнь, как и его отец Карл VII, который умер от голода, так как боялся, что его отравят. Франция, хоть и жестокими методами, стала централизованным государством. Сын Людовика XI Карл VIII в 1491 г. женился на дочери Британского герцога Анне и присоединил последнюю самостоятельную область Франции. Таким образом, к концу XV в. Франция окончательно превратилась в централизованное государство. В XVI в. это было уже самое мощное и централизованное государство Европы.