Выяви Закономерность И Дополни Каждый Ряд ?,40,200,1000,? ?,60,1800,54000,?

Математика
Выяви Закономерность И Дополни Каждый Ряд ?,40,200,1000,? ?,60,1800,54000,?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5000 10.000 это 1 ряд . 1620000 48600000
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