Пушистый мех укутал дерево найти в конце предложения парные глухие согласные пом??гите пожалуйста сестрёнке очень нужно зарание большое спасибо

Русский язык

Пушистый мех укутал дерево найти в конце предложения парные глухие согласные пом??гите пожалуйста сестрёнке очень нужно зарание большое спасибо

Автор: Гость