Пушистый мех укутал дерево найти в конце предложения парные глухие согласные пом??гите пожалуйста сестрёнке очень нужно зарание большое спасибо
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Пушистый мех укутал дерево найти в конце предложения парные глухие согласные пом??гите пожалуйста сестрёнке очень нужно зарание большое спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение оканчивается словом дерево, там где парные согласные д-т в-ф,
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