Приведите 5 примеров обстоятельственных предложений.

Русский язык
Приведите 5 примеров обстоятельственных предложений.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом шёл сильный дождь. Вчера я научилась кататься на велосипеде.. Сегодня мы едем на пикник.  В лесу были слышно пение птиц. Из дупла вышла белка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как я вижу ветерана?Плиз,помогите!!Завтра литература!!
Ответить
Математика
На ферме содержатся коровы, овцы, козы-всего 3320 животных. Коров на 120 меньше, чем ов??ц, и на 100 больше чем коз. Сколько на ферме коз? помогите...
Ответить
Литература
Скажите,пожалуйста,добродетельные качества падчерицы из сказки Двенадцать месяцев!!СРОЧНО!!!
Ответить
География
Составить кроссворд по теме гидросфера
Ответить
История
Где возникло Польское государство?
Ответить