Приведите 5 примеров обстоятельственных предложений.
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Приведите 5 примеров обстоятельственных предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом шёл сильный дождь. Вчера я научилась кататься на велосипеде.. Сегодня мы едем на пикник. В лесу были слышно пение птиц. Из дупла вышла белка.
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