Где возникло Польское государство?

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Образование польского государства Польский союз племен в бассейне реки Вислы складывается к середине X в. В это время известен польский князь, стоявший во главе такого племенного военного союза, по имени Мешко, уже принявший христианство. Этот союз образовался в результате покорения центральным племенем полян других племен - серадзян, ленчан, куявов, мазур, белых и черных хорватов. При покорении племенем полян других племен князья этих племен были устранены, и, таким образом, сразу возникло крупное объединение племен с одним только центральным князем. Первоначально такое племенное объединение признавало свою зависимость от немецких королей. Польские летописи сообщают, что у князя Мешко была большая дружина - 3 тыс. воинов, которых он содержал на свой счет, а отчасти на счет населения в различных частях страны. У преемника его Болеслава I Храброго, который добился уже полной независимости от Германии, дружина была гораздо многочисленнее - до 20 тыс. воинов. Таким образом, и в Польше начинает складываться военно-служилое сословие. К этому сословию примыкают знатные представители крупных родов, так называемая шляхта. Княжеский двор делается центром управления. В отдельных областях, которые носят название поветов, сидят княжеские наместники, каштеляны. Население начинают облагать налогами в пользу князя. С возвышением княжеской власти народное вече теряет значение, и его функции переходят совету старших дружинников и высших сановников, состоявшему при короле, причем после принятия христианства в состав совета начинают входить и представители высшего духовенства. Иногда созываются и более широкие собрания, которые состоят из всех сановников и на которые привлекаются и дружинники. Польское государство получает полную самостоятельность при сыне Мешко, Болеславе I Храбром (992-1025 гг.). При нем к польскому государству были присоединены Поморье, Силезия, закарпатские словаки, лужичане, Чехия и Моравия. Образовалось крупное среднеславянское государство, достигшее большого влияния в Европе. Незадолго до смерти Болеслав Храбрый короновался польским королем. Все это показывает, каких больших успехов достигла к тому времени феодализация и закрепощение крестьянских масс. В ответ поднимаются восстания народных масс против княжеских "урядников", или чиновников, против рыцарства и духовенства. Характерно, что в этих восстаниях народные массы жгут христианские храмы и восстанавливают язычество. Таким образом, и здесь, в Польше, христианство являлось идеологической опо-рой феодальных элементов - князей и верхушки польского общества. Восстания были подавлены королем Казимиром, который восстановил христианство и получил прозвище Обновителя.