Что общего в строении тел всех живых организмов

Биология
Что общего в строении тел всех живых организмов
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Гость:
Клетка - у всех есть
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