Почему второй этап фотосинтеза может осуществляться и в темноте и на всету
Биология
Почему второй этап фотосинтеза может осуществляться и в темноте и на всету
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усыновление ребенка (семейное) выброс заводов вредных отходов - загрязнение окруж. среды (эколог) убийство (уголовное) увольнение (трудовое) невыполнение договора - строительная фирма не уложилась в срок, оскорбление (гражданское) нарушение правил дорожного движения (админ) нарушение прав и свобод граждан (конституционное право)
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