Задача на логику: Как найти сражающихся ниггеров в тёмной пещере ночью?
Математика
Задача на логику: Как найти сражающихся ниггеров в тёмной пещере ночью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмешить тогда они улыбнуться и ты увидишь белые пятна !
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