Помогите решите деление столбиком

Математика
Помогите решите деление столбиком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное так))) столбиком только сфотать получилось
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