Написать краткое рассуждение на тему крепостного права по пословице " порвалась цепь Великая, порвалась раскочилася одним концом по барину другим по мужику"
История
Написать краткое рассуждение на тему крепостного права по пословице " порвалась цепь Великая, порвалась раскочилася одним концом по барину другим по мужику"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если человека ещё с детства учат чему то хорошому он имеет интерес то он и в дальнешем это учение будет использовать...да если не учишься откуда будешь знать ведь знания с небес не падают.Для этого и были созданы детские сады,которые уже подготавливают детей к школьной жизни где они очень много полезной информации узнают.А потом уже их жизнь легче слаживается ,так как они через это уже прошли и знают что если они хорошо учились в школе то и их жизнь сложится наилучшим образом.учитесь ещё с ранних лет иначе в жизни всё понадобиться!
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