В сухофруктах яблоки составляют семь частей, груши четыре части,сливы, пять часте?? сколько всего сухофруктов если в них 160 г груш. Поэтапно пожалуйста!!

Математика

В сухофруктах яблоки составляют семь частей, груши четыре части,сливы, пять часте?? сколько всего сухофруктов если в них 160 г груш. Поэтапно пожалуйста!!

Автор: Гость