В сухофруктах яблоки составляют семь частей, груши четыре части,сливы, пять часте?? сколько всего сухофруктов если в них 160 г груш. Поэтапно пожалуйста!!
Математика
В сухофруктах яблоки составляют семь частей, груши четыре части,сливы, пять часте?? сколько всего сухофруктов если в них 160 г груш. Поэтапно пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 слив 280 яблоки понято
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