Выпиши два слова с ь,чтобы он выполнял разную работу.Укажи эту работу.Подбери и за??иши ещё по два слова в каждую группу.Крепкую дружбу и топором не разрубишь.Из черного пса несделаешь белой собакой.
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Выпиши два слова с ь,чтобы он выполнял разную работу.Укажи эту работу.Подбери и за??иши ещё по два слова в каждую группу.Крепкую дружбу и топором не разрубишь.Из черного пса несделаешь белой собакой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разрубишь - разрубать, разрубить!! сделаешь - сделать, сделает
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