Выпиши два слова с ь,чтобы он выполнял разную работу.Укажи эту работу.Подбери и за??иши ещё по два слова в каждую группу.Крепкую дружбу и топором не разрубишь.Из черного пса несделаешь белой собакой.

Русский язык

Выпиши два слова с ь,чтобы он выполнял разную работу.Укажи эту работу.Подбери и за??иши ещё по два слова в каждую группу.Крепкую дружбу и топором не разрубишь.Из черного пса несделаешь белой собакой.

Автор: Гость