Используя записанные ниже случаи деления, найди значение частного 96:4 . 9:4=2 (ост.1) ?? 16 : 4=4. Вычисли значение частного 96 :4 по действиям.
Математика
Используя записанные ниже случаи деления, найди значение частного 96:4 . 9:4=2 (ост.1) ?? 16 : 4=4. Вычисли значение частного 96 :4 по действиям.
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96:4=24- ответ ответ: 24
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