Спасибо заранееупр266

Гость: Гость:

Сытый голодного не разумеет(поймёт). Живое слово дороже мёртвого.не мудрено начать мудрено кончить. Маленькое дело лучше лучше большого.по одёжке встречают по уму провожают. Меньше говоришь больше слушаешь. На смелого собака лает а труса кусает.