Спасибо заранееупр266
Русский язык
Спасибо заранееупр266
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сытый голодного не разумеет(поймёт). Живое слово дороже мёртвого.не мудрено начать мудрено кончить. Маленькое дело лучше лучше большого.по одёжке встречают по уму провожают. Меньше говоришь больше слушаешь. На смелого собака лает а труса кусает.
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