Какие гражданские права были у крестьян?
История
Какие гражданские права были у крестьян?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Право заключать сделки 2.предъявлять иски 3.заниматься торговлей, промыслами 4.владеть движимым и недвижимым имуществом 5.вступать в брак без согласия помещика 6.в судах ввели институт присяжных заседателей и адвокатуры, процесс стал открытым и носил состязательных характер. 7. крестьянин мог быть избран в присяжные заседатели и органы земского самоуправления 8. мог поступить в средние и высшие учебные заведения.
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