На сайте 10 сериалов.50% всех серий составляют 20 серий.Сколько всего серий на сайте?Сколько серий составляют 10%?
Математика
На сайте 10 сериалов.50% всех серий составляют 20 серий.Сколько всего серий на сайте?Сколько серий составляют 10%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50%=20 10%=? 20•2=100 100%:100=1 10%•1=10 серий
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