На сайте 10 сериалов.50% всех серий составляют 20 серий.Сколько всего серий на сайте?Сколько серий составляют 10%?

Математика

На сайте 10 сериалов.50% всех серий составляют 20 серий.Сколько всего серий на сайте?Сколько серий составляют 10%?

Автор: Гость