Масса длина белой акулы , масса длина акулы молота , масса длина мегалодона масса длина , масса длина тигровой акулы
Математика
Масса длина белой акулы , масса длина акулы молота , масса длина мегалодона масса длина , масса длина тигровой акулы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса белой акулы 1900кг, длина белой акулы 4,6-4,8. Масса акулы молота 230кг, длина акулы молота 3,5м. Масса мегалодона 47тонн, длина мегалодона около 15м. Масса тигровой акулы 385-635кг, длина тигровой акулы 3,25-4,25м
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