Укажите номера верных утверждений 1)в равнобедренной трапеции углы при основани?? равны. 2)диаметр окружности в 2 раза больше ее радиуса. 3)диагонали ромба перпендикулярны. 4)если две прямые параллельны третьей прямой,то он...

Математика

Укажите номера верных утверждений 1)в равнобедренной трапеции углы при основани?? равны. 2)диаметр окружности в 2 раза больше ее радиуса. 3)диагонали ромба перпендикулярны. 4)если две прямые параллельны третьей прямой,то они параллельны.

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