Используя алгоритм евклида наименьшее общее кратное 2442 и 2838
Математика
Используя алгоритм евклида наименьшее общее кратное 2442 и 2838
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алгоритм Евклида - делим на то число, которое делится на себя или на единицу). Когда поделила, находишь одинаковые числа. б) надо умножить: 2*3*11=66
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