Вместе с другом придумай обсуди и запиши правила дружбы
Окружающий мир
Вместе с другом придумай обсуди и запиши правила дружбы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Хранить секреты 2.Уважать друг друга 3.Не предавать 4.Помогать друг другу в трудной ситуации 5.Делиться с другом
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