Составьте и запишите предложения, исползуя указательные местоимения этот-тот. 1.??ой папа покупает газеты в киоске....киоск находится возле магазина.В....киоске всегда бывают свежие газеты.
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Составьте и запишите предложения, исползуя указательные местоимения этот-тот. 1.??ой папа покупает газеты в киоске....киоск находится возле магазина.В....киоске всегда бывают свежие газеты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Этот киоск 2. в этом киоске
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