От данных имен существительных образуйте прилагательные с помощью суффиксов онн енн суффиксы обозначьте.Образованные прилагательные запишите с определеляемым существительным Конституция, хозяйство, революция, отечество, агита...

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От данных имен существительных образуйте прилагательные с помощью суффиксов онн енн суффиксы обозначьте.Образованные прилагательные запишите с определеляемым существительным Конституция, хозяйство, революция, отечество, агитация, экскурсия, клятва жизнь искусство эволюция жертва чувство производство ветер мужество общество авиация торжество невежество оккупация.

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