От данных имен существительных образуйте прилагательные с помощью суффиксов онн енн суффиксы обозначьте.Образованные прилагательные запишите с определеляемым существительным Конституция, хозяйство, революция, отечество, агита...
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От данных имен существительных образуйте прилагательные с помощью суффиксов онн енн суффиксы обозначьте.Образованные прилагательные запишите с определеляемым существительным Конституция, хозяйство, революция, отечество, агитация, экскурсия, клятва жизнь искусство эволюция жертва чувство производство ветер мужество общество авиация торжество невежество оккупация.
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Конституционный суд Хозяйственный магазин Революционный комитет Отечественный фильм Агитационный период Экскурсионный отдых Клятвенное обещание Жизненный случай Искусственный цветок Эволюционный процесс Жертвенный клинок Чувственный человек Производственный календарь Ветреный день Мужественный человек Общественный транспорт Авиационный институт Торжественный финал Невежественный мальчик Оккупационный режим
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