Запишите в виде равенства а=b*n+r при делении числа х на число у получили в неполном ??астном 5 и в остатке 3

Математика

Запишите в виде равенства а=b*n+r при делении числа х на число у получили в неполном ??астном 5 и в остатке 3

Автор: Гость