Запишите в виде равенства а=b*n+r при делении числа х на число у получили в неполном ??астном 5 и в остатке 3
Математика
Запишите в виде равенства а=b*n+r при делении числа х на число у получили в неполном ??астном 5 и в остатке 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=5у+3 .....................
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