Какое проверочное слова у клонилась?
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Какое проверочное слова у клонилась?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уклон. Здесь эта буква под ударением.
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