Лыжник бежал 2ч со скоростью a км/ч, а затем 3ч со скоростью b км/ч. Какое расстояние преодолел лыжник за все это время?

Математика

Лыжник бежал 2ч со скоростью a км/ч, а затем 3ч со скоростью b км/ч. Какое расстояние преодолел лыжник за все это время?

Автор: Гость