Лыжник бежал 2ч со скоростью a км/ч, а затем 3ч со скоростью b км/ч. Какое расстояние преодолел лыжник за все это время?

Математика
Лыжник бежал 2ч со скоростью a км/ч, а затем 3ч со скоростью b км/ч. Какое расстояние преодолел лыжник за все это время?
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Гость:
А чему ровео а и b ????????????
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