Найти производную данной функции sqrt(1-x^2)/(1+x^2)
Математика
Найти производную данной функции sqrt(1-x^2)/(1+x^2)
Ответ(ы) на вопрос:
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( ( (1/2) / (1 - x^2) ^(1/2)) * (-2x) * (1 + x^2) - (1 -x^2)*2x ) / (1 + x^2)^2
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