Помогите прошу с делением #11

Математика
Помогите прошу с делением #11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31:7=4 остаток 3 60:24=2 остаток 12 80:60=1 остаток 20 274:5=54 остаток 4 607:8=75 остаток 7 40:12=3 остаток 4 95:30=3 остаток 5 832:7=118 остаток 6 809:9=89 остаток 8
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