В хозяйстве было 10комбайнов и 6 тракторов купили еще столько же тракторов и сколько их было

Русский язык
В хозяйстве было 10комбайнов и 6 тракторов купили еще столько же тракторов и сколько их было
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6+6=12(шт.) тракторов всего. 2) 10+12=22(шт.) Ответ: было 22 машины.
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