Написать песню музыкант из желязовой воли,фамилия,имя,страна

Музыка
Написать песню музыкант из желязовой воли,фамилия,имя,страна
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Автор: Гость
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Гость:
У любви как у пташки крылья её нельзя никак поймать(голев алексей россия)
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