Какие буквы можно поставить (син.. вода)

Русский язык
Какие буквы можно поставить (син.. вода)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синяя вода вроде так...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какое роль в становлении Пушкина как человека и как поэта сыграли народные сказки песни пословицы поговорки которые он услышал от няни Арины Радион...
Ответить
География
Чем было вызвано создание Новой Оренбургской пограничной линии?Помогите пожалуй??та...
Ответить
Русский язык
В хозяйстве было 10комбайнов и 6 тракторов купили еще столько же тракторов и сколько их было
Ответить
История
Помогите пожалуйста составить таблицу куда в ходит ( 1 столбик ДАТА 2 столбик СОБЫТИЯ , а в 3-ий ИТОГ! по 20 параграфу за 6"Б"
Ответить
Русский язык
Составь небольшой рассказ три четыре предложения используя как можно больше слов из кроссворда рассвет закат солнца гроза осень небо волна ливень к...
Ответить