Чем было вызвано создание Новой Оренбургской пограничной линии?Помогите пожалуй??та...

География
Чем было вызвано создание Новой Оренбургской пограничной линии?Помогите пожалуй??та...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для защиты от нападения кочевников) Все крепости строились с этой целью) Я думаю что так
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