С помощью карт атласа определите, на каком из перечисленных островов наиболее вероятны сильные землетрясения. Ответ: Тасмания Исландия Мадагаскар Гренландия

География

С помощью карт атласа определите, на каком из перечисленных островов наиболее вероятны сильные землетрясения. Ответ: Тасмания Исландия Мадагаскар Гренландия

Автор: Гость