С помощью карт атласа определите, на каком из перечисленных островов наиболее вероятны сильные землетрясения. Ответ: Тасмания Исландия Мадагаскар Гренландия
География
С помощью карт атласа определите, на каком из перечисленных островов наиболее вероятны сильные землетрясения. Ответ: Тасмания Исландия Мадагаскар Гренландия
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Гость:
Мадагаскар,так как он находиться на стыке литосферных плит) Посмотрите по карте)
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