Написать программу нахождение максимального и минимального значения массива.Программу нужно сделать в Паскаль. ПРОШУ ПОМОГИТЕ

Тут все const handsfree = true; var a: array[1..100] of real; i, n: integer; min, max: real; sum, product, harmonic: real; k: integer; begin {ввод массива} if handsfree then n := random(20) + 5 else begin write('n = '); readln(n); end; writeln('Данные массива:'); for i := 1 to n do begin if handsfree then begin a[i] := random(100) - 50; write(a[i], ' '); end else readln(a[i]); end; writeln(); {подсчет элементов} k := 0; for i := 1 to n do if a[i] > 5 then k := k + 1; writeln(k); {минимум и максимум} max := a[1]; min := a[1]; for i := 1 to n do begin if max < a[i] then max := a[i]; if min > a[i] then min := a[i]; end; writeln('max = ', max); writeln('min = ', min); {подсчет суммы и произведения и агригатов} sum := 0; product := 1; harmonic := 1; k := 0; for i := 1 to n do begin if true then {если нужен фильтр} begin sum := sum + a[i]; product := product * a[i]; harmonic := harmonic + 1 / a[i]; k := k + 1; end; end; writeln('sum = ', sum); writeln('product = ', product); writeln('average = ', sum / n); writeln('average (selected) = ', sum / k); writeln('harmonic mean = ', n / harmonic); writeln('harmonic mean (selected) = ', k / harmonic); {изменение элементов} for i := 1 to n do begin if a[i] < 0 then a[i] := abs(a[i]); write(a[i], ' '); end; end.