Выберите 3 правильных ответа из 6 предложеных данные сравнительной эмбриологии доказывающие животное происхождения человека 1) мышцы ушных раковин 2) червеобразный отросток слепой кишки 3) двухкамерное срдце у двухнедельного эм...

Биология

Выберите 3 правильных ответа из 6 предложеных данные сравнительной эмбриологии доказывающие животное происхождения человека 1) мышцы ушных раковин 2) червеобразный отросток слепой кишки 3) двухкамерное срдце у двухнедельного эмбриона 4) сплошной волосяной покров у плода 5) несколько пар молочных желез у шестинедельного зародыша 6) копчик

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