Объясните, какая фигура называется треугольником. начертите трееугольники покаж??те егостороны, вершины и углы. что такое периметру треугольника. Даю 40баллов

Геометрия

Объясните, какая фигура называется треугольником. начертите трееугольники покаж??те егостороны, вершины и углы. что такое периметру треугольника. Даю 40баллов

Автор: Гость