Объясните, какая фигура называется треугольником. начертите трееугольники покаж??те егостороны, вершины и углы. что такое периметру треугольника. Даю 40баллов

Геометрия
Объясните, какая фигура называется треугольником. начертите трееугольники покаж??те егостороны, вершины и углы. что такое периметру треугольника. Даю 40баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи, так и напиши, это 100% правильно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу пожалуйста для приготовления теста взяли 320 грамм масла, 330 грамм са??ара и 400 г муки Какое количество печенья получится если масс...
Ответить
Математика
Помогите решить вопрос задачу, Ручка стоит 70 тг а блокнот на 8 дороже, сколько стои?? блокнот?
Ответить
Русский язык
Какие три словосочетания о зиме есть? Образец:Зима (какая?) холодная
Ответить
История
Сельское хозяйство в навшество в сельском хозяйстве внедрённый Петром 1
Ответить
Окружающий мир
Как нарисовать рисунок что такое орошо и что такое плохо?
Ответить