Объясните, какая фигура называется треугольником. начертите трееугольники покаж??те егостороны, вершины и углы. что такое периметру треугольника. Даю 40баллов
Геометрия
Объясните, какая фигура называется треугольником. начертите трееугольники покаж??те егостороны, вершины и углы. что такое периметру треугольника. Даю 40баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи, так и напиши, это 100% правильно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу пожалуйста для приготовления теста взяли 320 грамм масла, 330 грамм са??ара и 400 г муки Какое количество печенья получится если масс...
Математика