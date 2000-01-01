Помогите сделать. Как изменится частное , если делимое уменьшить в 3 раза , а делитель - в 15 раз ?
Математика
Помогите сделать. Как изменится частное , если делимое уменьшить в 3 раза , а делитель - в 15 раз ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было частное - с = a:b Стало после изменения. С = (а/3) : (b/15) = 15/3*(a/b) = 5*C - результат увеличился в 5 раз - ОТВЕТ.
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