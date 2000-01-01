Помогите сделать. Как изменится частное , если делимое уменьшить в 3 раза , а делитель - в 15 раз ?

Математика

Помогите сделать. Как изменится частное , если делимое уменьшить в 3 раза , а делитель - в 15 раз ?

Автор: Гость