Составьте предложения с предлогами что,чтобы, так как, потому что, где, если.

Гость: Гость:

Надо беречь своих родителей так как они у нас одни,Что тебе мешает писать?Я гуляю не потому что меня пригласили, а потому что я захотела, чтобы сохранить мир нужно сохранять леса,Миша не сделал домашнее задание потому,что не понял как его делать