Где нужно раставить скобки700•100-100:10=6990
Математика
Где нужно раставить скобки700•100-100:10=6990
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(700*100-100):10=6990
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