На какие вопросы отвечает определения дополнение обстаятельства

Гость: Гость:

Определение: Признак предмета или явления Обозначает определение Чей и какой Вопросы просты Лишь не хватает Волнистой черты Дополнение:все падежные вопросы кроме (кто? Что?) Обстоятельство: Семь вопросов просто чудо Их запомнить просто так Где когда куда откуда Почему зачем и как