На какие вопросы отвечает определения дополнение обстаятельства

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На какие вопросы отвечает определения дополнение обстаятельства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определение: Признак предмета или явления Обозначает определение Чей и какой Вопросы просты Лишь не хватает Волнистой черты Дополнение:все падежные вопросы кроме (кто? Что?) Обстоятельство: Семь вопросов просто чудо Их запомнить просто так Где когда куда откуда Почему зачем и как
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