Помогите решить задачу. В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684 л молока,а в другой 456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй.Сколько бидонов молока привезли в к...

Математика

Помогите решить задачу. В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684 л молока,а в другой 456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй.Сколько бидонов молока привезли в каждый магазин?

Автор: Гость