Помогите решить задачу. В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684 л молока,а в другой 456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй.Сколько бидонов молока привезли в к...
Математика
Помогите решить задачу. В один магазин привезли в одинаковых бидонах 684 л молока,а в другой 456 л молока в таких же бидонах.В первый магазин привезли на 6 бидонов молока больше чем во второй.Сколько бидонов молока привезли в каждый магазин?
Ответ(ы):
Гость:
1) 684-456=228(л) 2) 228:6=38(л)- в одном бидоне. 3) 684:38=18(б)- привезли в первый магазин. 4) 456:38=12(б)- привезли во второй. Ответ: в первый привезли 18 бидонов, во второй 12
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