Помогите ришить задачу с краткой запесью

Математика
Помогите ришить задачу с краткой запесью
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Гость:
5 л мне кажется по моему
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