Задача: столяр отремонтировал 32 стула,работая 5 ч до обеда и 3 ч после обеда.за кажд??й час столяр ремонтировал одинаковое количество стульев. сколько стульев отремонтировал столяр до обнда?после обеда?

Математика

Задача: столяр отремонтировал 32 стула,работая 5 ч до обеда и 3 ч после обеда.за кажд??й час столяр ремонтировал одинаковое количество стульев. сколько стульев отремонтировал столяр до обнда?после обеда?

Автор: Гость