Задача: столяр отремонтировал 32 стула,работая 5 ч до обеда и 3 ч после обеда.за кажд??й час столяр ремонтировал одинаковое количество стульев. сколько стульев отремонтировал столяр до обнда?после обеда?
Математика
Задача: столяр отремонтировал 32 стула,работая 5 ч до обеда и 3 ч после обеда.за кажд??й час столяр ремонтировал одинаковое количество стульев. сколько стульев отремонтировал столяр до обнда?после обеда?
Ответ(ы):
Гость:
Всего столяр работал 5+3=8 часов За час делал 32:8=4 стула До обеда 4*5=20 стульев После обеда 3*4=12 стульев
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