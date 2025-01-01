Помогите русский язык.

Русский язык
Помогите русский язык.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооружённых копьями. Поросшие лесом берега утомляли своим однообразием.
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