Помогите с 3 заданием пожалуйста
Английский язык
Помогите с 3 заданием пожалуйста
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Computer games is popular than card games Comedi programs is funny than documental Board games is cheap than computer games Lighting is dangerous than thunder Russia is bigger than England Aktion films is better than westernts Chinees is difficult than English Consoles is expensiv than sofvere
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