Помогите с 3 заданием!!!!!!!
Английский язык
Помогите с 3 заданием!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Много радости приносит детишкам Дед Мороз. Три товарища сидят под окном. Кто-то из друзей ходит на танцы. Брат с сестрой любят друг друга. Бабушка с седыми волосами попросила помощи. Часть города смотрит парад. Множество людей съехались посмотреть на олимпиаду. С выразительным взглядом смотрит на меня не знакомый мальчик. Один из многих решил трудную задачу. Мой друг огромного роста , по сравнению о мной.
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