Помогите с 3 заданием!!!!!!!

Гость: Гость:

Много радости приносит детишкам Дед Мороз. Три товарища сидят под окном. Кто-то из друзей ходит на танцы. Брат с сестрой любят друг друга. Бабушка с седыми волосами попросила помощи. Часть города смотрит парад. Множество людей съехались посмотреть на олимпиаду. С выразительным взглядом смотрит на меня не знакомый мальчик. Один из многих решил трудную задачу. Мой друг огромного роста , по сравнению о мной.