Помогите с 4 вопросом

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Рассказ называется "Уроки французского",потому что все события связаны с французким и преподавателем. Сначала мальчик не придавал значения этому уроку, но потом это сыграло не малую роль в его жизни. Смысл в том, что мальчик слушая учительницу, понимал её слова и прислушивался, под хорошим влиянием к человеку, тот способен меняться.