Помогите с 4 вопросом

Литература
Помогите с 4 вопросом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ называется "Уроки французского",потому что все события связаны с французким и преподавателем. Сначала мальчик не придавал значения этому уроку, но потом это сыграло не малую роль в его жизни. Смысл в том, что мальчик слушая учительницу, понимал её слова и прислушивался, под хорошим влиянием к человеку, тот способен меняться.
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